Guerra in Ucraina, anche Benevento fa sentire il suo dissenso (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La comunità degli ucraini a Benevento si è riunita stamani in piazza Castello, ai piedi della Rocca dei Rettori, per protestare contro la Guerra scatenata dalla Russia e chiedere la pace intonando l’Inno nazionale dell’Ucraina. Alla manifestazione, indetta dal soprano Tetyana Shyshyak, presidente della Schola Cantorum Orbisophia che ha voluto chiamare l’evento “Vox pacem”, ha partecipato il Sindaco Clemente Mastella che si è unito ai cittadini ucraini indossando la fascia tricolore in segno di solidarietà. Gli ucraini residenti a Benevento sono profondamente addolorati e preoccupati per le sorti della loro patria e per i familiari rimasti nel Paese d’origine. Di questi sentimenti si è fatta interprete proprio Tetyana, che ha avuto l’idea di scendere in piazza. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La comunità degli ucraini asi è riunita stamani in piazza Castello, ai piedi della Rocca dei Rettori, per protestare contro lascatenata dalla Russia e chiedere la pace intonando l’Inno nazionale dell’. Alla manifestazione, indetta dal soprano Tetyana Shyshyak, presidente della Schola Cantorum Orbisophia che ha voluto chiamare l’evento “Vox pacem”, ha partecipato il Sindaco Clemente Mastella che si è unito ai cittadini ucraini indossando la fascia tricolore in segno di solidarietà. Gli ucraini residenti asono profondamente addolorati e preoccupati per le sorti della loro patria e per i familiari rimasti nel Paese d’origine. Di questi sentimenti si è fatta interprete proprio Tetyana, che ha avuto l’idea di scendere in piazza. ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - maespo69 : RT @patrickzaki1: Dobbiamo stare attenti nel nostro discorso e nel nostro linguaggio mentre affrontiamo la notizia dell'attacco russo all'#… - gazzettamodena : Guerra in Ucraina, truppe russe a Kiev. Il sindaco: “Viviamo un incubo”. Zelensky a Putin: “Negoziamo”, la risposta… -