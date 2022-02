Genoa-Inter 0-0, il muro rossoblu frena Inzaghi | Tabellino e classifica (Di sabato 26 febbraio 2022) Solo un pareggio per l’Inter, che sbatte contro il muro alzato dal Genoa: termina 0-0 il match e Inzaghi non scappa dal Milan L’Inter non sa più vincere e sbatte… L'articolo Genoa-Inter 0-0, il muro rossoblu frena Inzaghi Tabellino e classifica è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 26 febbraio 2022) Solo un pareggio per l’, che sbatte contro ilalzato dal: termina 0-0 il match enon scappa dal Milan L’non sa più vincere e sbatte… L'articolo0-0, ilè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - TuttoMercatoWeb : Il momento difficile dell'Inter va avanti: Genoa iper aggressivo ed è 0-0 al 45' - DiMarzio : Da #Milito a #ThiagoMotta, gli incroci di mercato sull’asse #GenoaInter - GalluzzoRich : RT @pisto_gol: Gen-Int 0:0 L’ Inter non vince più: dopo 2 sconfitte e 1 pareggio, non segna e non vince neanche a Genoa: tira 21 volte ma… - Eurosport_IT : SI FERMA ANCHE L'INTER ?? I nerazzurri non approfittano del pari del Milan e trovano la quarta partita di fila senz… -