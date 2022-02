Galante: 'Inter arrabbiata, Genoa per un miracolo. I gol subiti? Non si dia colpa alla difesa' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

Gazzetta_it : Galante: 'Inter arrabbiata, Genoa per un miracolo. I gol subiti? Non si dia colpa alla difesa' #GenoaInter - Grifoman1 : RT @Grifoman1: VERSO GENOA-INTER Fabio Galante: “L’Inter crea ma non segna, Blessin sta migliorando il Genoa” - Grifoman1 : VERSO GENOA-INTER Fabio Galante: “L’Inter crea ma non segna, Blessin sta migliorando il Genoa” - news24_inter : Le parole di Galante sulle difficoltà di #Lautaro ?? - FcInterNewsit : Galante: 'Brozovic e Perisic zoccolo duro dell'Inter. Lautaro? Forse aveva un'alchimia particolare con Lukaku' -