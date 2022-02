Figc contro la Guerra: «Nel weekend partite con 5? di ritardo» (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Figc annuncia il ritardo di 5? del calcio d’inizio delle partite nel weekend contro la Guerra in Ucraina La Figc ha voluto lanciare un segnale di sostegno verso l’Ucraina visto la Guerra che ormai sta tenendo in apprensione l’Europa e non solo in questi giorni. Il presidente Gravina ha voluto lanciare un messaggio e ha deciso di posticipare il calcio d’inizio delle partite nel weekend di 5?. Le sue parole: «I valori universali dello sport ci impongono una riflessione, non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro: il movimento calcistico nazionale è sensibile e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Laannuncia ildi 5? del calcio d’inizio dellenellain Ucraina Laha voluto lanciare un segnale di sostegno verso l’Ucraina visto lache ormai sta tenendo in apprensione l’Europa e non solo in questi giorni. Il presidente Gravina ha voluto lanciare un messaggio e ha deciso di posticipare il calcio d’inizio delleneldi 5?. Le sue parole: «I valori universali dello sport ci impongono una riflessione, non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro: il movimento calcistico nazionale è sensibile e ...

