Erosione costiera, Pernarella fa il punto sul protocollo tra Regione e Comuni di Latina e Sabaudia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Latina e Sabaudia – “Non si può pretendere che due Comuni da soli, con tutte le gravi difficoltà che questi hanno dal punto di vista della carenza di personale, a cui si aggiungono le vicende giudiziarie degli ultimi giorni, riescano a realizzare da soli un progetto innovativo e che potrebbe diventare pilota per tante amministrazioni del Lazio. Tanto più se la Regione non è pronta nelle proprie risposte quando i Comuni chiedono convintamente aiuto per portare avanti l’iter. Mi pare evidente, e non mi sorprende particolarmente ma ciò non di meno mi indigna, ci sia chi non ha interesse a che tutto si realizzi come si deve e, anzi, prosegue in modo miope a proteggere i propri bacini di voto piuttosto che portare il Lazio in una nuova fase storica dove le nostre coste e i nostri canali ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022)– “Non si può pretendere che dueda soli, con tutte le gravi difficoltà che questi hanno daldi vista della carenza di personale, a cui si aggiungono le vicende giudiziarie degli ultimi giorni, riescano a realizzare da soli un progetto innovativo e che potrebbe diventare pilota per tante amministrazioni del Lazio. Tanto più se lanon è pronta nelle proprie risposte quando ichiedono convintamente aiuto per portare avanti l’iter. Mi pare evidente, e non mi sorprende particolarmente ma ciò non di meno mi indigna, ci sia chi non ha interesse a che tutto si realizzi come si deve e, anzi, prosegue in modo miope a proteggere i propri bacini di voto piuttosto che portare il Lazio in una nuova fase storica dove le nostre coste e i nostri canali ...

m5stel : Erosione costiera – Pernarella (M5S Lazio): Inaccettabile la tutela dei proprietari di discariche e di cavatori - meteoeradar : L'erosione costiera interessa anche Sant'Agata di Militello in provincia di Messina. Distrutta parte del lungomare… - ilregginoit : Anche questa mattina la mareggiata in corso ha inghiottito il litorale e le abitazioni del borgo il tutto mentre si… - Lunanotizie : ?? Erosione costiera, interrogazione del consigliere comunale di Latina Gianluca Di Cocco ?? Leggi qui… - simonegheri : RT @AnciToscana: Erosione costiera, dalla @regionetoscana un bando per i #Comuni #coste #spiagge @MattBiff @simonegheri @comuni_anci https:… -