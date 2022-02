Crisi in Ucraina, in Italia partite al via con 5? di ritardo. Gravina: “Lo sport reclama pace” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl calcio Italiano scende in campo unito per la pace. È questo il messaggio che la Federazione Italiana Giuoco Calcio vuole inviare in un momento così complesso per gli equilibri internazionali, decidendo di posticipare di 5 minuti il calcio d’inizio di tutte le partite ufficiali in programma nel fine settimana. Senza distinzione, professionisti e dilettanti, si uniranno in un’unica testimonianza di pace, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla Crisi in Ucraina. “I valori universali dello sport ci impongono una riflessione – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – non vogliamo girarci dall’altra parte. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl calciono scende in campo unito per la. È questo il messaggio che la Federazionena Giuoco Calcio vuole inviare in un momento così complesso per gli equilibri internazionali, decidendo di posticipare di 5 minuti il calcio d’inizio di tutte leufficiali in programma nel fine settimana. Senza distinzione, professionisti e dilettanti, si uniranno in un’unica testimonianza di, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica allain. “I valori universali delloci impongono una riflessione – dichiara il presidente della FIGC Gabriele– non vogliamo girarci dall’altra parte. ...

Advertising

valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - sportface2016 : +++Crisi in #Ucraina, Sebastian #Vettel: 'Non parteciperò al Gran Premio in #Russia, sono sconvolto'+++#F1 #RussiaUkraineConflict - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Con i nostri alleati faremo t… - gabrillasarti2 : Guarda 'Crisi Ucraina: LA CAPORETTO DEI MEDIA' su YouTube - alcinx : RT @IlBoLive: #Ucraina, alle origini storiche della crisi con la #Russia. -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina Dopo l'invasione nascerà una nuova resistenza in Ucraina? Poi è arrivata la crisi siriana, vero laboratorio per l'Armata dove ha provato ogni tipo di mezzo e ... E invece lo ha fatto spingendo le sue colonne corazzate nel cuore dell'Ucraina. Per il futuro c'è ...

L'invasione russa dell'Ucraina vista dai social ... e che gli sforzi diplomatici non avrebbero salvato l'Ucraina. Tra le varie conseguenze negative ... i costi delle bollette, l'inflazione, l'approvvigionamento delle materie prime e la crisi umanitaria ...

Guerra Ucraina, Italia a rischio crisi La Stampa Guerra Ucraina, Draghi: “Pronti 1.400 militari”. Papa all’ambasciata. Forze russe entrate a Kiev “Non possiamo riconoscere l’attuale governo dell’Ucraina come democratico”, ha detto ancora il ministro. “Abbiamo tentato la soluzione diplomatica di questa crisi”, ha detto in una conferenza stampa ...

CGIL CISL UIL di Brindisi in piazza per dire «No alla guerra» Domani mattina CGIL CISL UIL di Brindisi scenderanno in piazza per dire «No alla guerra» e chiedere una soluzione politica e negoziata che porti alla pace e tolga dal campo qualsiasi intervento armato ...

Poi è arrivata lasiriana, vero laboratorio per l'Armata dove ha provato ogni tipo di mezzo e ... E invece lo ha fatto spingendo le sue colonne corazzate nel cuore dell'. Per il futuro c'è ...... e che gli sforzi diplomatici non avrebbero salvato l'. Tra le varie conseguenze negative ... i costi delle bollette, l'inflazione, l'approvvigionamento delle materie prime e laumanitaria ...“Non possiamo riconoscere l’attuale governo dell’Ucraina come democratico”, ha detto ancora il ministro. “Abbiamo tentato la soluzione diplomatica di questa crisi”, ha detto in una conferenza stampa ...Domani mattina CGIL CISL UIL di Brindisi scenderanno in piazza per dire «No alla guerra» e chiedere una soluzione politica e negoziata che porti alla pace e tolga dal campo qualsiasi intervento armato ...