Classifica Marcatori Serie A 2021-2022 | 27^ giornata

paul7__ : @clarence_von In più sarò sempre grato a Zlatan, bene Giroud che almeno qualcosa combina e una decina di gol li ha… - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander #RayoRealMadrid ?? Il Real è in testa alla classifica a +6 sulla seconda ?? Nel girone d'andata inutile… - Sportflash24 : ?#SerieA: la capolista #Milan stecca la 2^ partita consecutiva contro una squadra che lotta per la salvezza. Dopo i… - Wazza_CN : @FrisbeeGoat Eppure è quarto nella classifica marcatori - StePicasso : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander #RayoRealMadrid ?? Il Real è in testa alla classifica a +6 sulla seconda ?? Nel girone d'andata inutile… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Marcatori

Parziali edai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventisettesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 25 e lunedì 28 febbraio: i risultati, lae idelle ...Milan - Udinese 1 - 1: 29'pt Leao; 21'st Udogie MILAN (4 - 2 - 3 - 1) : Maignan 6; Calabria 6, Tomori 5.5, ... risponde Udogie e i rossoneri non vanno oltre i 57 punti in. Secondo ...GENOVA - Non si rialza l'Inter che non va oltre lo 0-0 in casa del Genoa. Un punto che non soddisfa nessuna delle due. Nerazzurri che salgono a quota 55, rossoblù sempre penultimi, ora con 17 punti. G ...Dobbiamo proprio sottolinearlo: la sfida tra Rennes e Montpellier ci ha fatto divertire non poco. C'è stata una scorpacciata di gol, che non guasta mai, ma non è stata l'esibizione di una squadra nett ...