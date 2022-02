Vettel: «Orribile quanto sta accadendo in Ucraina. Non correrò in Russia» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Se pure il Gp di Russia a Sochi si disputasse (il 25 settembre) – e il dubbio, oggi, con l’attacco di Putin all’Ucraina è più che legittimo – ad esso non parteciperà Sebastian Vettel. Il pilota dell’Aston Martin lo ha detto chiaramente in conferenza stampa, durante i test di Formula1 a Barcellona. A Vettel è stato chiesto se avesse parlato con i colleghi piloti dell’attacco all’Ucraina, e lui ha risposto: «Stamattina appena sveglio ho letto la notizia e sono rimasto scioccato. E’ Orribile vedere quello che sta succedendo in Ucraina, delle persone moriranno per una questione stupida e per una leadership folle. Sicuramente ne parleremo con gli altri piloti, perché subito ho pensato che avremmo corso a Sochi il 25 settembre. Ma io la mia decisione l’ho già presa: ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Se pure il Gp dia Sochi si disputasse (il 25 settembre) – e il dubbio, oggi, con l’attacco di Putin all’è più che legittimo – ad esso non parteciperà Sebastian. Il pilota dell’Aston Martin lo ha detto chiaramente in conferenza stampa, durante i test di Formula1 a Barcellona. Aè stato chiesto se avesse parlato con i colleghi piloti dell’attacco all’, e lui ha risposto: «Stamattina appena sveglio ho letto la notizia e sono rimasto scioccato. E’vedere quello che sta succedendo in, delle persone moriranno per una questione stupida e per una leadership folle. Sicuramente ne parleremo con gli altri piloti, perché subito ho pensato che avremmo corso a Sochi il 25 settembre. Ma io la mia decisione l’ho già presa: ...

