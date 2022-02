Ultime Notizie Roma del 24-02-2022 ore 10:10 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale quando a Mosca sono le 6 del mattino Vladimir Putin annuncia in TV l’attacco all’ucraina non operazione militare per proteggere il donbass dice presidente russo che chiede l’esercito di Kiev di Lernia andare a casa a Fernando chi tieni di Mosca non includono l’occupazione del paese ma la sua smilitarizzazione un’ulteriore espansione della NATO Suso del territorio ucraino sono inaccettabili mentre gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle richieste di sicurezza all’annuncio dell’azione militare in Ucraina il presidente russo Putin ha minacciato senza mezzi termini coloro che potrebbero essere tentati di intervenire a fianco di Kiev ora alcune parole importanti molto importanti per coloro che potrebbero essere tentati di intervenire dall’esterno e gli eventi in corso ha detto Putin ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale quando a Mosca sono le 6 del mattino Vladimir Putin annuncia in TV l’attacco all’ucraina non operazione militare per proteggere il donbass dice presidente russo che chiede l’esercito di Kiev di Lernia andare a casa a Fernando chi tieni di Mosca non includono l’occupazione del paese ma la sua smilitarizzazione un’ulteriore espansione della NATO Suso del territorio ucraino sono inaccettabili mentre gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle richieste di sicurezza all’annuncio dell’azione militare in Ucraina il presidente russo Putin ha minacciato senza mezzi termini coloro che potrebbero essere tentati di intervenire a fianco di Kiev ora alcune parole importanti molto importanti per coloro che potrebbero essere tentati di intervenire dall’esterno e gli eventi in corso ha detto Putin ...

Advertising

Corriere : ?? #RussiaUcraina, in questo thread tutte le principali notizie di giornata. Qui gli aggiornamenti minuto per minut… - Corriere : Ucraina, è iniziata l’invasione russa. Esplosioni a Kiev, truppe anfibie anche a Odessa - Corriere : ?? A questo link la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale - ilFattoMolfetta : ARRESTATO L'AUTORE DEL TENTATO OMICIDIO, IL SINDACO MINERVINI LODA I CARABINIERI DI MOLFETTA: Molfetta. Accusato di… - MissioniDBosco : Preoccupati per le ultime notizie dall'#Ucraina, preghiamo per la pace, per far sentire la nostra vicinanza ai sale… -