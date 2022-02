Ucraina:da Cdm pieno mandato a Draghi per risposta dura Ue (Di giovedì 24 febbraio 2022) pieno mandato del cdm al premier Mario Draghi per una risposta dura dell'Unione europa in chiave sanzioni alla Russia. E' quanto si apprende da diversi partecipanti alla riunione da poco conclusasi. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022)del cdm al premier Marioper unadell'Unione europa in chiave sanzioni alla Russia. E' quanto si apprende da diversi partecipanti alla riunione da poco conclusasi. . ...

Advertising

rtl1025 : ?? Tra domani e sabato, secondo quanto si apprende da fonti di governo, si potrebbe riunire di nuovo il Cdm per vara… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | L'Ucraina è un 'democrazia colpita nella propria legittima sovranità. Esprimo la solidarietà piena incond… - marin_cdm : RT @GioChirilly: Ma dell'Ucraina che vorrebbe entrare in UE ne vogliamo parlare? Mille volte meglio sotto Putin!!! Io gli farei invadere an… - TV7Benevento : **Ucraina: fonti, in cdm ribadita fermezza su sanzioni, 'situazione molto grave'** - - TV7Benevento : **Ucraina: in Cdm focus su crisi, relazioni Guerini-Di Maio, Cingolani su energia** - -