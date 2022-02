TEMPO REALE/ Ucraina, invasione russa su larga scala Bombe su Kiev, lunghe colonne di macchine in fuga (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra in Ucraina è ufficialmente iniziata. Putin ha dato l'ordine di attaccare e l'ha fatto su più fronti, non solo in Donbass come si pensava inizialmente, Bombe anche nella capitale Kiev Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra inè ufficialmente iniziata. Putin ha dato l'ordine di attaccare e l'ha fatto su più fronti, non solo in Donbass come si pensava inizialmente,anche nella capitaleSegui su affaritaliani.it

Advertising

Corriere : ?? A questo link la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale - GuidoDeMartini : ?? PER CHIUNQUE AVESSE DUBBI: l’emendamento della Lega in Commissione XII che prevede la cessazione del GP e SGP con… - MediasetTgcom24 : L'Osce riferisce di 'bombardamenti multipli' nell'Ucraina orientale #usa #fed #luigi dimaio #biden #ucraino… - neveitalia : SANTA CATERINA - Immagine in tempo reale - A Santa Caterina Valfurva previsto velature diffuse con Temperatura 4°C… - ChiaraJustSmile : RT @anxstennisboy: La cosa ancora più spaventosa di questa guerra è che possiamo sapere e vedere tutto in tempo reale. #WWIII -