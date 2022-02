Swift, Biden: «Escludere la Russia», l'Europa frena. Perché la rete per i pagamenti è come ?un'arma nucleare? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il passo di Putin verso la guerra è stato spinto anche dalla convinzione che l'Occidente, in questo momento storico, non sembra poi così forte. A confermarlo sono le reazioni al... Leggi su ilmattino (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il passo di Putin verso la guerra è stato spinto anche dalla convinzione che l'Occidente, in questo momento storico, non sembra poi così forte. A confermarlo sono le reazioni al...

Advertising

GiovaQuez : Biden: 'Putin non si accontenterà dell'Ucraina. Partner europei non vogliono rimuovere la Russia dal sistema bancar… - marcobardazzi : Ma tutti voi che state commentando che Biden non fa abbastanza, non avete una sola parola di indignazione per un’Eu… - francescamiski : RT @alanfriedmanit: Biden: “Non abbiamo tagliato fuori la Russia dal sistema SWIFT perché gli europei ci hanno comunicato che non lo vorreb… - PivaEdoardo : @_di_passaggio gli usa non possono bloccare lo Swift le transazioni sono effettuate in Europa dove, per ora, Biden non ha compleo potere - ElfReloaded1 : RT @valeangelsback: Gli USA, per bocca di Biden, hanno formalmente dichiarato che non sospenderanno alla Russia il sistema di pagamento SWI… -