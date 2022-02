Pioli: "Quota scudetto? Forse non si arriverà a quella dell'anno scorso, ma serviranno comunque tanti punti" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News L'Inter non raggiungerà la Quota scudetto dello scorso anno, ma serviranno comunque molti punti per vincere lo scudetto. A dirlo è il tecnico nerazzurro Stefano Pioli, che in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha spiegato come quest'anno sarà ancora più complicato vincere il campionato. Secondo Pioli, infatti, la Juventus è ancora più forte rispetto allo scorso anno e le altre squadre della Serie A hanno acquistato giocatori di valore.? Alla domanda su un possibile scudetto in questa stagione, Pioli ha risposto in conferenza stampa alla vigilia ... Leggi su goalnews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News L'Inter non raggiungerà la, ma servirmoltiper vincere lo. A dirlo è il tecnico nerazzurro Stefano, che in una lunga intervista a La Gazzettao Sport ha spiegato come quest'sarà ancora più complicato vincere il campionato. Secondo, infatti, la Juventus è ancora più forte rispetto alloe le altre squadrea Serie A hacquistato giocatori di valore.? Alla domanda su un possibilein questa stagione,ha risposto in conferenza stampa alla vigilia ...

Advertising

pbrex668 : RT @MilanNewsit: Pioli: 'Quota scudetto? Forse non si arriverà a quella dell'anno scorso, ma serviranno comunque tanti punti' - sportli26181512 : Pioli: 'Quota scudetto? Forse non si arriverà a quella dell'anno scorso, ma serviranno comunque tanti punti': Inter… - MilanNewsit : Pioli: 'Quota scudetto? Forse non si arriverà a quella dell'anno scorso, ma serviranno comunque tanti punti' - gilnar76 : Scudetto, Pioli non fissa una quota: «Serviranno tanti punti» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Scudetto, Pioli non fissa una quota: «Serviranno tanti punti» -