Olympiacos Atalanta 0-0 LIVE: si comincia! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Allo stadio Karaiskakis il match valido per gli spareggi di Europa League 2021-2022 tra Olympiacos e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Karaiskakis, Olympiacos e Atalanta si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Olympiacos Atalanta 0-0 MOVIOLA FISCHIO D'INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 4? Ammonizione Olympiacos – Giallo per il difensore Cissé per un brutto intervento ai danni di Pessina. 7? Tiro Olympiacos – Mady Camara prova un tiro basso e potente da fuori area. La palla esce di poco alla sinistra di Musso. 11? Fallo Olympiacos – Il portiere Musso tenta un dribbling al limite sinistro della sua ...

