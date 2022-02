Navalny parla dell’invasione russa dell’Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’ oppositore russo Aleksej Navalny dal tribunale parla dell’invasione russa dell’Ucraina. Per Navalny si tratta di una mossa di Putin per deviare l’attenzione dai problemi interni, in primis il problema dell’economia al collasso. Navalny parla dell’invasione dell’Ucraina: cosa ha detto? L’annuncio del presidente russo Vladimir Putin di un’operazione speciale in Ucraina ha attirato critiche da Leggi su periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’ oppositore russo Aleksejdal tribunale. Persi tratta di una mossa di Putin per deviare l’attenzione dai problemi interni, in primis il problema dell’economia al collasso.: cosa ha detto? L’annuncio del presidente russo Vladimir Putin di un’operazione speciale in Ucraina ha attirato critiche da

Advertising

Billa42_ : Navalny parla dell’invasione russa dell’Ucraina - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: 'UN NONNO (UBRIACO) AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI' 'Il Presidente russo, Vladimir Putin parla come il nonno ubriaco che alle… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: 'UN NONNO (UBRIACO) AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI' 'Il Presidente russo, Vladimir Putin parla come il nonno ubriaco che alle… - BlobRai3 : 'UN NONNO (UBRIACO) AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI' 'Il Presidente russo, Vladimir Putin parla come il nonno ubriaco… - _854569266004 : @melba_ramona Niente di nuovo sotto il sole! Ognuno fa' la sua 'propaganda! Non siamo completamente deficenti ! Nav… -