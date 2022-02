Moda: brand Yalea supporta promozione donne in Nigeria (Di giovedì 24 febbraio 2022) Yalea, il nuovo house brand del Gruppo De Rigo che si propone di promuovere l'universo femminile contemporaneo sostenendone la libertà di scelta, scende in campo al fianco di "Women for Women ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022), il nuovo housedel Gruppo De Rigo che si propone di promuovere l'universo femminile contemporaneo sostenendone la libertà di scelta, scende in campo al fianco di "Women for Women ...

Advertising

MichaelIHWagner : RT @vogue_italia: Rainbow in ogni sua forma nella capsule collection Levi's per il Pride Month 2021. #pride2021 ?? - MichaelIHWagner : RT @vogue_italia: I brand di costumi da bagno sostenibili per l'estate 2021: ecco i migliori #alwaysupportalent - raffaelevitali : Lineapelle disegna il futuro. Mattiozzi: #recycling e innovazione. La moda riparte. Nuovi brand in arrivo nelle Ma… - CgilBologna : RT @CgilFirenze: #LesCopains, chiude il negozio all’outlet di Barberino del #Mugello: la società che controlla lo storico brand bolognese è… - CgilFirenze : #LesCopains, chiude il negozio all’outlet di Barberino del #Mugello: la società che controlla lo storico brand bolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Moda brand Moda: brand Yalea supporta promozione donne in Nigeria Il brand in particolare ha deciso di contribuire al progetto della durata di un anno "Stronger Women, Stronger Nations" in Nigeria. Il programma prevede attività di formazione per le donne, fornendo ...

Kenneth Branagh e Jamie Dornan raccontano Belfast, il film da 7 nomination all'Oscar ... Dior Homme, Calvin Klein, Zegna, Dolce e Gabbana e tanti altri brand. 'Modeling' è stato ... Anche adesso, io sono sempre attento ai mutamenti, ai corsi e ricorsi della moda. Ho conosciuto autentici ...

Moda: brand Yalea supporta promozione donne in Nigeria - Veneto Agenzia ANSA Dal cibo alla moda, l'economia circolare al centro del dibattito Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Due giorni dedicati ad Agri-food, Tessile e Moda, Città, Materiali e Tecnologie Digitali con un unico focus comune, l’Economia Circolare. Questi i temi al centro della V ed ...

Moda: da tessuti e artigiani Burkina Faso nuove borse +Three E' realizzata in collaborazione con il programma dell'Onu Ethical Fashion Initiative ed è il risultato della fusione tra i tessuti del Burkina Faso e la manifattura italiana, la collezione di borse Af ...

Ilin particolare ha deciso di contribuire al progetto della durata di un anno "Stronger Women, Stronger Nations" in Nigeria. Il programma prevede attività di formazione per le donne, fornendo ...... Dior Homme, Calvin Klein, Zegna, Dolce e Gabbana e tanti altri. 'Modeling' è stato ... Anche adesso, io sono sempre attento ai mutamenti, ai corsi e ricorsi della. Ho conosciuto autentici ...Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Due giorni dedicati ad Agri-food, Tessile e Moda, Città, Materiali e Tecnologie Digitali con un unico focus comune, l’Economia Circolare. Questi i temi al centro della V ed ...E' realizzata in collaborazione con il programma dell'Onu Ethical Fashion Initiative ed è il risultato della fusione tra i tessuti del Burkina Faso e la manifattura italiana, la collezione di borse Af ...