Mia Martini: quando è morta, che età aveva, causa morte, come si chiama per davvero, chi è stato il suo grande amore? Tutto su di lei (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mia Martini è stata una delle più grandi voci del panorama musicale italiano. La cantante è venuta a mancare prematuramente a causa delle malelingue che non cessavano di diffondere dicerie sul suo conto. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli di questa tristissima vicenda della storia nostrana. Leggi anche: Mia Martini: in che rapporti era... Leggi su donnapop (Di giovedì 24 febbraio 2022) Miaè stata una delle più grandi voci del panorama musicale italiano. La cantante è venuta a mancare prematuramente adelle malelingue che non cessavano di diffondere dicerie sul suo conto. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli di questa tristissima vicenda della storia nostrana. Leggi anche: Mia: in che rapporti era...

Advertising

leonzan75 : RT @frarallo: L’aveva detto Mia Martini che gli uomini non cambiano. #RussiaUkraineConflict - scudospiderman : RT @frarallo: L’aveva detto Mia Martini che gli uomini non cambiano. #RussiaUkraineConflict - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Mia Martini, fammi sentire bella”. Con interviste esclusive e l’ultimo video di un concerto live - Germano_Martini : RT @sergio_segre: Nipotino di 4 anni: Ti andrebbe di dare un bacino alla mia ochetta di plastica? Io: Ma certo, ecco: 'smack', Perché me l… - alexandrax____ : RT @frarallo: L’aveva detto Mia Martini che gli uomini non cambiano. #RussiaUkraineConflict -