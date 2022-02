Letta abbraccia gli ucraini: "L'Italia non vuole bene a Putin" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta è arrivato alla manifestazione dei cittadini ucraini davanti all’ambasciata russa a Roma dove, accolto fra gli applausi e un coro di “grazie”, ha abbracciato due... Leggi su today (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il segretario del Partito Democratico Enricoè arrivato alla manifestazione dei cittadinidavanti all’ambasciata russa a Roma dove, accolto fra gli applausi e un coro di “grazie”, hato due...

Advertising

TeresaUma : RT @DelgadoPress: Letta abbraccia Renzi, spinge il PD verso il Centro e apre una voragine a Sx non riempibile da Leu e S.I. #Conte se si ri… - DelgadoPress : Letta abbraccia Renzi, spinge il PD verso il Centro e apre una voragine a Sx non riempibile da Leu e S.I. #Conte se… - AngeloniLina : RT @Renziani1: #Letta abbraccia #Conte e quello che resta del #m5s. I #riformisti non possono che essere alternativi. - gianchi52 : RT @Renziani1: #Letta abbraccia #Conte e quello che resta del #m5s. I #riformisti non possono che essere alternativi. - Giovann00341278 : RT @Renziani1: #Letta abbraccia #Conte e quello che resta del #m5s. I #riformisti non possono che essere alternativi. -