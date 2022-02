Guerra in Ucraina, russi alle porte di Kiev, attacchi da più fronti. Putin: «Ai nostri partner non conviene sanzionarci» – La diretta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte il presidente della russia Vladimir Putin ha dato il via all’invasione dell’Ucraina, con l’obiettivo, ha detto, di difendere i separatisti nell’Est del Paese. L’attacco procede su più fronti ed ha raggiunto le porte di Kiev, colpito l’aeroporto di Hostomel. In serata l’Ue valuta le sanzioni a Mosca, ma il presidente russo frena: «Non conviene neanche a voi». Di seguito tutti gli aggiornamenti. 18.03 – Piazza Affari brucia 30 miliardi per via della Guerra in Ucrania Ansa/Jennifer Lorenzini La targa stradale di piazza degli Affari di Milano in un’immagine d’archivio dell’8 ottobre 2008.Brutta giornata per la borsa italiana che chiude in forte calo. La Guerra della russia in Ucraina ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte il presidente dellaa Vladimirha dato il via all’invasione dell’, con l’obiettivo, ha detto, di difendere i separatisti nell’Est del Paese. L’attacco procede su piùed ha raggiunto ledi, colpito l’aeroporto di Hostomel. In serata l’Ue valuta le sanzioni a Mosca, ma il presidente russo frena: «Nonneanche a voi». Di seguito tutti gli aggiornamenti. 18.03 – Piazza Affari brucia 30 miliardi per via dellain Ucrania Ansa/Jennifer Lorenzini La targa stradale di piazza degli Affari di Milano in un’immagine d’archivio dell’8 ottobre 2008.Brutta giornata per la borsa italiana che chiude in forte calo. Ladellaa in...

