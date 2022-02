Guerra, De Luca fuori dal coro: Russia si fermi ma non comprendo l’estensione della Nato in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Noi ora dobbiamo lavorare intanto perché ci sia un cessate il fuoco. Questa mattina le immagini che avevamo riguardavano le strutture militari e la copertura aerea dell’Ucraina, le immagini che arrivano adesso riguardano i bombardamenti sulle città. Questo è intollerabile, la popolazione civile deve essere tenuta fuori dalle guerre e dai bombardamenti. E’ una questione di civiltà rispetto alla quale dobbiamo pretendere che la Russia si fermi. A Putin bisogna chiedere moderazione. Poi affrontiamo in maniera seria il problema della sicurezza anche della Russia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando le notizie che giungono dall’Ucraina. “Non comprendo – ha ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Noi ora dobbiamo lavorare intanto perché ci sia un cessate il fuoco. Questa mattina le immagini che avevamo riguardavano le strutture militari e la copertura aerea dell’, le immagini che arrivano adesso riguardano i bombardamenti sulle città. Questo è intollerabile, la popolazione civile deve essere tenutadalle guerre e dai bombardamenti. E’ una questione di civiltà rispetto alla quale dobbiamo pretendere che lasi. A Putin bisogna chiedere moderazione. Poi affrontiamo in maniera seria il problemasicurezza anche”. Lo ha detto il presidenteRegione Campania Vincenzo De, commentando le notizie che giungono dall’. “Non– ha ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, A Donetsk tutti gli uomini mobilitati per combattere. 'Istruttori russi per coordinare le operaz… - ildenaro_it : #Guerra, @VincenzoDeLuca dal coro: #Russia si #fermi ma non #comprendo l’estensione della #Nato in #Ucraina - scarano_luca : RT @ShooterHatesYou: È proprio una guerra contemporanea: mai visto un tale quantitativo di foto e video prodotti a testimonianza di ciò che… - pavonigno : @luca_moriggi La bull run era.gia finita a novembre. Il ciclo per il momento è completato ...la guerra e il covid h… - luca_pasello : RT @swan92678832: ?????? ??????#Ucraina #Donbass #war La Russia, sembra, stia distruggendo i centri di guerra biologica americani in Ucraina http… -