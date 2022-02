Covid in Italia, calano i contagi da 4 settimane. Gimbe: 'Frena la discesa, impossibile abolire mascherine al chiuso' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Continuano a calare in Italia i contagi Covid , che nella settimana 16 - 22 febbraio sono pari a 349.122 contro i 439.70 della precedente. La discesa dei nuovi positivi , però, Frena , - 20,6%, con i ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Continuano a calare in, che nella settimana 16 - 22 febbraio sono pari a 349.122 contro i 439.70 della precedente. Ladei nuovi positivi , però,, - 20,6%, con i ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Oms: 'Italia seconda per morti in Europa'. - HuffPostItalia : Dopo due anni l'Italia riapre davvero. Il primo aprile finisce l'emergenza Covid - Agenzia_Ansa : Al via oggi la quarta dose del vaccino anti-Covid alle persone fragili. Il Lazio è la prima regione in Italia a som… - WWWgalleriapisa : RT @SkyTG24: 'La politica non accompagna il processo come dovrebbe, dando la sensazione che la pandemia sia finita ancora una volta', ha di… - belzeb00m : RT @Lorenzo62752880: Decessi Covid ieri 22 febbraio: Inghilterra (0 restrizioni) 170 Spagna (0 restrizioni) 173 Italia (green pass e super… -