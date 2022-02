Condoni edilizi, la regione invia un ispettore all’ufficio tecnico di Monreale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Monreale – L’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ha deciso di aprire una finestra all’interno dell’ufficio tecnico Monrealese, e, nello specifico, in quello che si occupa di Condoni edilizi. Ieri al comune è pervenuta la PEC, con la quale si comunica l’avvenuta nomina di un ispettore. In pratica l’Architetto Roberto Brocato, Funzionario Direttivo in servizio presso il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, dovrà effettuare un monitoraggio sullo stato di attuazione delle istanze di condono edilizio presso il comune normanno. La nomina di un ispettore è giunta in seguito ad una serie di solleciti inviati dalla regione al comune. Solleciti rimasti tutti inevasi, con i quali l’ente veniva invitato a ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 24 febbraio 2022)– L’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ha deciso di aprire una finestra all’interno dell’ufficiose, e, nello specifico, in quello che si occupa di. Ieri al comune è pervenuta la PEC, con la quale si comunica l’avvenuta nomina di un. In pratica l’Architetto Roberto Brocato, Funzionario Direttivo in servizio presso il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, dovrà effettuare un monitoraggio sullo stato di attuazione delle istanze di condonoo presso il comune normanno. La nomina di unè giunta in seguito ad una serie di sollecititi dallaal comune. Solleciti rimasti tutti inevasi, con i quali l’ente veniva invitato a ...

