Atp Acapulco 2022 | dura punizione per Zverev | 40 000 euro di multa e niente punti

Alexander Zverev ha vissuto alcuni momenti di follia durante una sfida di doppio all'Atp 500 di Acapulco 2022. Nel dettaglio, il tedesco ha più volte sferrato la propria racchetta sulla sedia del giudice responsabile, al termine di un match al fianco di Marcelo Melo; Zverev ha più volte rischiato di colpire il giudice di sedia ai piedi, causandone peraltro il repentino allontanamento, in quanto quest'ultimo timoroso di una degenerazione della situazione. Per quanto fatto, oltre l'esclusione dal torneo di Acapulco, anche 40.000 euro di multa totali per il tedesco. Zverev è stato infatti punito per 'verbal abuse' e 'unsportsmanlike conduct', per una pena che corrisponde a quella massima per i tennisti Atp. Nessun punto in classifica ...

