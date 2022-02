Uomini e Donne, Tina Cipollari sbotta contro Pinuccia e lei crolla: “Mi sento male”. Maria De Filippi reagisce così (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tina Cipollari furiosa (più del solito) a Uomini e Donne, durante la puntata andata in onda ieri 22 febbraio. Nel ‘mirino’ dell’opinionista di Canale 5 è finita Pinuccia Della Giovanna, la 79enne di Vigevano che si sta frequentando con il signor Alessandro. Andiamo con ordine. La scorsa settimana Pinuccia aveva avuto qualche problema a raggiungere via treno gli studi Mediaset di Roma per registrare la puntata del programma condotto da Maria De Filippi. Il motivo? Non aveva il Super Green Pass. In quell’occasione il signore Alessandro le aveva consigliato di farsi aiutare dai figli e così Pinuccia era andata su tutte le furie, prendendolo come un attacco personale. “Mio marito non mi ha mai trattata come mi hai trattato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)furiosa (più del solito) a, durante la puntata andata in onda ieri 22 febbraio. Nel ‘mirino’ dell’opinionista di Canale 5 è finitaDella Giovanna, la 79enne di Vigevano che si sta frequentando con il signor Alessandro. Andiamo con ordine. La scorsa settimanaaveva avuto qualche problema a raggiungere via treno gli studi Mediaset di Roma per registrare la puntata del programma condotto daDe. Il motivo? Non aveva il Super Green Pass. In quell’occasione il signore Alessandro le aveva consigliato di farsi aiutare dai figli eera andata su tutte le furie, prendendolo come un attacco personale. “Mio marito non mi ha mai trattata come mi hai trattato ...

