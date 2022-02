Una Vita anticipazioni 26 febbraio 2022, il doppio gioco di Aurelio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella puntata di Una Vita di sabato 26 febbraio 2022 vedrete come Aurelio proseguirà nel suo tentativo di ingannare Anabel per convincerla che non è stato lui a togliere la Vita a Carlos Armijo. Lui cerca poi di avvicinarsi a lei, ma la Bacigalupe lo respinge con decisione. Alla scena assiste Roberto che non esita nemmeno un minuto ad andare subito ad informare suo nipote Miguel. Come la prenderà il giovane avvocato? Non perdetevi gli aggiornamenti disponibili sul sito Mediaset Infinity. Svelati i guadagni di Alex Belli Mediaset avrebbe sborsato una cifra da capogiro per consentire il proseguimento del triangolo amoroso nella casa del GF VIP: le cifre Puntata di Una Vita del 26 ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella puntata di Unadi sabato 26vedrete comeproseguirà nel suo tentativo di ingannare Anabel per convincerla che non è stato lui a togliere laa Carlos Armijo. Lui cerca poi di avvicinarsi a lei, ma la Bacigalupe lo respinge con decisione. Alla scena assiste Roberto che non esita nemmeno un minuto ad andare subito ad informare suo nipote Miguel. Come la prenderà il giovane avvocato? Non perdetevi gli aggiornamenti disponibili sul sito Mediaset Infinity. Svelati i guadagni di Alex Belli Mediaset avrebbe sborsato una cifra da capogiro per consentire il proseguimento del triangolo amoroso nella casa del GF VIP: le cifre Puntata di Unadel 26 ...

