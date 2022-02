Ucraina: Lettonia, Putin invia truppe e tank in Donbass (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Stando alle informazioni a mia disposizione, Putin sta muovendo forze aggiuntive e carri armati nei territori occupati del Donbass". Lo ha detto alla Cnn il premier lettone Arturs Krisjanis Karins, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Stando alle informazioni a mia disposizione,sta muovendo forze aggiuntive e carri armati nei territori occupati del". Lo ha detto alla Cnn il premier lettone Arturs Krisjanis Karins, ...

Advertising

Luigi56124612 : RT @mrctrdsh: La gran balla della Nato ai confini. Oggi la Russia già confina con paesi Nato come Estonia e Lettonia e Lituania (via Bielo… - ChicoCayetano : RT @mrctrdsh: La gran balla della Nato ai confini. Oggi la Russia già confina con paesi Nato come Estonia e Lettonia e Lituania (via Bielo… - serenel14278447 : Ucraina: Lettonia, Putin invia truppe e tank in Donbass - Ultima Ora - ANSA - AdornatoAntonio : RT @_MicroMega_: Secondo la Nato, #Putin potrebbe attaccare sul Baltico e isolare così Estonia, Lettonia e Lituania. Intanto la morsa sull… - gazzettaparma : Ucraina, 800 soldati Usa in partenza da Vicenza per Lettonia -