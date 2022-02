Traffico Roma del 23-02-2022 ore 09:30 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sul Raccordo Anulare incolonnamenti attratte in carreggiata interna a partire dall’anno Mentana sino alla Tiburtina altre cose dei tra l’uscita Roma Napoli e l’ardeatina rallentamenti e code in carreggiata esterna tra il bivio con la Roma Fiumicino e l’uscita a Ostia Acilia qui anche per un incidente di lieve entità sempre in esterna code a tratti a partire dalla Pontina sino al bivio con la Roma Napoli è ancora tra La Rusticana Tiburtina sul tratto Urbano della Romana quella cosa per Traffico ora da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est ci sono problemi ancora sulla tangenziale penalizzata da un incidente incidente che sta provocando code a partire dal bivio con la Roma l’Aquila fino all’uscita Nomentana in direzione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul Raccordo Anulare incolonnamenti attratte in carreggiata interna a partire dall’anno Mentana sino alla Tiburtina altre cose dei tra l’uscitaNapoli e l’ardeatina rallentamenti e code in carreggiata esterna tra il bivio con laFiumicino e l’uscita a Ostia Acilia qui anche per un incidente di lieve entità sempre in esterna code a tratti a partire dalla Pontina sino al bivio con laNapoli è ancora tra La Rusticana Tiburtina sul tratto Urbano dellana quella cosa perora da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est ci sono problemi ancora sulla tangenziale penalizzata da un incidente incidente che sta provocando code a partire dal bivio con lal’Aquila fino all’uscita Nomentana in direzione ...

