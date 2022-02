Spalletti: “Col Barcellona gara da sogno, saremo come soldati in un videogioco” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – ”Chi è la squadra favorita tra Napoli e Barcellona? Non c’è. Questa partita porterà alla eliminazione di una delle più forti di questa competizione. Tutte e due le squadre cercheranno di non andare ai supplementari, nelle intenzioni sarà una bella partita”. Luciano Spalletti si aspetta un match di alto livello domani sera al Maradona e il Napoli farà la sua parte. ”Far vedere alle persone che ci guardano – dice in conferenza stampa – quanto per noi è importante questa vittoria dipenderà dal modo in cui ci comporteremo. Quella di Cagliari ha fatto vedere che c’era più fame di salvezza che non di lotta per lo scudetto”. ”Poi queste partite da sogno, come le abbiamo definite, sono in realtà le partite che aspettiamo – prosegue il tecnico del Napoli – fin dal momento in cui abbiamo avuto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – ”Chi è la squadra favorita tra Napoli e? Non c’è. Questa partita porterà alla eliminazione di una delle più forti di questa competizione. Tutte e due le squadre cercheranno di non andare ai supplementari, nelle intenzioni sarà una bella partita”. Lucianosi aspetta un match di alto livello domani sera al Maradona e il Napoli farà la sua parte. ”Far vedere alle persone che ci guardano – dice in conferenza stampa – quanto per noi è importante questa vittoria dipenderà dal modo in cui ci comporteremo. Quella di Cagliari ha fatto vedere che c’era più fame di salvezza che non di lotta per lo scudetto”. ”Poi queste partite dale abbiamo definite, sono in realtà le partite che aspettiamo – prosegue il tecnico del Napoli – fin dal momento in cui abbiamo avuto ...

