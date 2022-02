Roma | sgomberate case popolari a Tor Bella Monaca | erano occupate abusivamente per lo spaccio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lotta al racket delle occupazioni abusive gestite dalla malavita. Questa mattina all'alba, è scattato il blitz anticrimine interforze per lo sgombero di quattro appartamenti di proprietà dell'Ater in ...

L'operazione, coordinata dalla Prefettura di, portata a termine dalla polizia di Stato della questura e del distretto del Casilino, dai carabinieri e dagli agenti della polizia diCapitale ......30 un altro intervento di sgombero di alloggi di edilizia popolare pubblica dell'Ater deciso in seno al Comitato ordine e sicurezza pubblica coordinato dal prefetto diMatteo Piantedosi. ...Una fiaccolata alla quale, insieme ai cittadini, hanno partecipato le associazioni TorPiùBella, Nonna Roma, Libera Roma, Spi VI Lega - Comprensorio Roma Est, la 21 luglio e Polo ex Fienile. Un sit in, ...Lotta al racket delle occupazioni abusive gestite dalla malavita. Questa mattina all’alba, è scattato il blitz anticrimine interforze per lo sgombero di quattro appartamenti ...