Rabiot finisce sul mercato | via a prezzo di saldo

VitoMorra : @GianniBalzarini Una nota stonata in questa Juve è Rabiot che ad ogni partita si prende sempre le sue pause e l'alt… - luca_mossi : Se bisogna cambiare qualcuno nella #Juventus non è #Rabiot ma il preparatore fisico. Com'è possibile che da tre ann… - zelda_legends : @PresMoratti Prima o poi finisce... #rabiot - juvemyheart : RT @EpyAle: Se McKennie si è davvero fratturato la caviglia si finisce la stagione con 4 centrocampisti. Rabiot titolare e gli altri 3 a ru… - EpyAle : Se McKennie si è davvero fratturato la caviglia si finisce la stagione con 4 centrocampisti. Rabiot titolare e gli altri 3 a ruotare. -

Ultime Notizie dalla rete : Rabiot finisce

Calciomercatonews.com

1 - 1 il primo round della doppia sfida tra Villarreal e Juve negli ottavi di finale di ... "N asce dall'errore di. Guarda Parejo ma poi se lo perde durante l'inserimento. Però lì doveva ...Una pepita di Vlahovic dopo trentadue secondi, un gentile omaggio dia Parejo nella ripresa: la Juventus torna dall'Estadio de la Ceramica con un pari che non vale certezze, fiduciosa per la solidità confermata ma dispiaciuta per non aver capitalizzato il ...Non basta Vlahovic a Massimiliano Allegri. Non basta il gol del serbo che al debutto in Champions League ci mette la bellezza di 32 secondi per trovare la sua prima rete nella ...Finisce 1-1 il primo round della doppia sfida tra Villarreal ... Per l'ex difensore del Milan si tratta di un concorso di colpe tra De Ligt e Rabiot: "Nasce dall'errore di Rabiot. Guarda Parejo ma poi ...