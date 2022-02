Pagamenti | Revolut integra pagoPA senza commissioni sul servizio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) –da oggiall’interno della sua app la piattaforma nazionale, attraverso la quale è possibile pagare tributi, imposte e rette verso la Pubblica amministrazione e altri soggetti aderenti. A differenza degli altri operatori, però,ha deciso di eliminare le, rendendo così totalmente gratuito l’uilizzo del, a prescindere dal piano sottoscritto. L’zioneè già disponibile per gli utenti iOs e nelle prossime settimane verrà implementata anche per gli utenti Android. Per effettuare un pagamentoutilizzando, sarà sufficiente, una volta aggiornata l’app, toccare l‘icona con due frecce per aprire il tab, ...

ha annunciato l'implementazione dei, senza l'addebito di alcuna commissione, in pagoPA , la piattaforma nazionale usata per pagare i servizi e i tributi della Pubblica ...Le peculiarità di questi nuovi sistemi sono la praticità di poter eseguirecomodamente ... I migliori conti correnti zero spese Hype BuddybankN26 Tinaba Hype IBAN: Italiano Costi di ...Arriva un'interessante novità per i clienti Revolut, la nota piattaforma finanziaria che offre anche la possibilità di aprire e gestire un conto bancario. Arriva ufficialmente l'integrazione con ...Revolut è la prima applicazione a permettere di effettuare tutti i pagamenti pagoPA in modo gratuito. Non ci saranno commissioni e l'azienda ha intenzione di rendere la gestione del denaro intelligent ...