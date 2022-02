Nuovo record per Shonda Rhimes, la sua Inventing Anna, nonostante le critiche, è boom di views (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Shonda Rhimes si porta a casa un Nuovo primato con il suo ultimo prodotto seriale che, però, non ha convinto molto né la critica né il pubblico. Stiamo parlando di Inventing Anna, la miniserie che ricostruisce un fatto... Leggi su europa.today (Di mercoledì 23 febbraio 2022)si porta a casa unprimato con il suo ultimo prodotto seriale che, però, non ha convinto molto né la critica né il pubblico. Stiamo parlando di, la miniserie che ricostruisce un fatto...

Advertising

rietin_vetrina : Covid Lazio 23 febbraio, oggi nuovo record di guariti + 18.918 - sfiorata82 : RT @comingsoonit: In soli 10 giorni #InventingAnna, la miniserie di Shonda Rhimes che racconta la storia della truffatrice Anna Delvey, ha… - CaterinaDeMedi3 : RT @mariadiscozia: ??????????????'Vola Truth, il nuovo social di Donald Trump: è l’app più scaricata sui dispositivi Apple - Il Tempo' https:/… - franco_sala : RT @FilippoAstone: #Lenovo: utile netto a +62% (640 mln di dollari) nel Q3 Il fatturato del gruppo ha raggiunto la cifra record di 20,1 mil… - maurizio_bufi : Oops! they did it again. Possiamo dirlo, i consulenti ce l’hanno di nuovo fatta. Il 2021 si conclude infatti con nu… -