Mondo Rai Appuntamenti e novità

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Domani alle 21.25 Rai 1 trasmette, in prima visione tv, il film di Gabriele Muccino “Gli anni più nelle”, con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria. La pellicola racconta la storia dell’amicizia quarantennale tra Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma, nata durante l’adolescenza e proseguita con l’età adulta. Un percorso fatto di momenti spensierati, amori nati e finiti, liti, delusioni e rimpianti, nel contesto sociale di un’Italia in progressivo cambiamento. Nonostante tutto, però, il legame che li unisce rimane saldo. L'articolo proviene da City Roma News.

