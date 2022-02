Love is in the Air Anticipazioni 24 febbraio 2022: Ayfer combina un disastro, Eda nei guai (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Ayfer fa saltare l’accordo con Deniz. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scopriamo cosa rivelano ledella Puntata diis in the Air in onda su Canale5.fa saltare l’accordo con Deniz.

Advertising

AmiciUfficiale : Love is in the air anche per Alex che riceve un regalo davvero speciale da Cosmary ?? #Amici21 - sopregheaurtima : ???? The Monegasque sheet is up! Would love to see your support for Meliora and her song Finché il cielo non sarà pi… - caffeuccio1 : Questo dimostra come Love is in the air sia un pessimo traino (la curva cala dal 20% al 14% durante la sua messa in… - Emycaiazzo22 : RT @MediasetPlay: Dopo tante sofferenze, il sogno di Eda si è avverato ?? Guarda 'Love is in the air' in streaming su #MediasetInfinity ??… - ME0WSANIE : i love you to the moon and back dice lui capite sono io che glielo devo dire -