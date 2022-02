Gf Vip, Davide Silvestri e le parole (d’odio) nei confronti di Solei Sorge (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La finale si avvicina, i nervi sono sempre più a fior di pelle, le strategie dei concorrenti vengono sempre più a galla e tutti i nodi stanno venendo al pettine. La quarantatreesima puntata del Grande Fratello VIP, appunto, ha fatto venire a galla l’ennesima tensione finora sopita. I due ex alleati, Davide Silvestri e Soleil Sorge, che per lungo tempo sono andati d’amore e d’accordo, formando una squadra che sembrava indissolubile con Alex Belli, sono venuti allo scontro. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Manuel Bortuzzo assente dallo studio: "Sono positivo al Covid" Silvestri sin dal ritorno in casa dell’attore aveva mostrato insofferenza per il comportamento tenuto dall’influencer italoamericana nei confronti di Delia Duran. ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La finale si avvicina, i nervi sono sempre più a fior di pelle, le strategie dei concorrenti vengono sempre più a galla e tutti i nodi stanno venendo al pettine. La quarantatreesima puntata del Grande Fratello VIP, appunto, ha fatto venire a galla l’ennesima tensione finora sopita. I due ex alleati,, che per lungo tempo sono andati d’amore e d’accordo, formando una squadra che sembrava indissolubile con Alex Belli, sono venuti allo scontro. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Manuel Bortuzzo assente dallo studio: "Sono positivo al Covid"sin dal ritorno in casa dell’attore aveva mostrato insofferenza per il comportamento tenuto dall’influencer italoamericana neidi Delia Duran. ...

