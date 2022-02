Gasperini: “Var, ti fa pensare male, va cancellato, come fatto per la Superlega” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Atalanta sfida l’Olympiacos in Europa League, Gian Piero Gasperini parla anche di Var in conferenza stampa. L’allenatore è ancora molto arrabbiato per il gol annullato a Malinovskyi durante la sfida con la Fiorentina. Proprio parlando di questo episodio, l’allenatore ha preso una posizione netta: “Quanto ci è capitato con la Fiorentina è stato solo l’ultimo di una serie. La rabbia è evidente, anche perché il Var è diventato uno strumento molto pericoloso che incede pesantemente sui risultati. Interviene su situazioni molto chiare, stravolgendo le decisioni e di fatto anche i risultati. Non si capisce quando decide l’arbitro e quando si decide da Lissone. Questo ti fa pensare male, ed è una cosa brutta: la peggiore che possa succedere al calcio. Spero che i tifosi inglesi che hanno fatto cancellare la ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Atalanta sfida l’Olympiacos in Europa League, Gian Pieroparla anche di Var in conferenza stampa. L’allenatore è ancora molto arrabbiato per il gol annullato a Malinovskyi durante la sfida con la Fiorentina. Proprio parlando di questo episodio, l’allenatore ha preso una posizione netta: “Quanto ci è capitato con la Fiorentina è stato solo l’ultimo di una serie. La rabbia è evidente, anche perché il Var è diventato uno strumento molto pericoloso che incede pesantemente sui risultati. Interviene su situazioni molto chiare, stravolgendo le decisioni e dianche i risultati. Non si capisce quando decide l’arbitro e quando si decide da Lissone. Questo ti fa, ed è una cosa brutta: la peggiore che possa succedere al calcio. Spero che i tifosi inglesi che hannocancellare la ...

