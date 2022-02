F1 | Chris Horner | “Popolarità rinata grazie al 2021 Sarà una stagione emozionante | con nuovi concorrenti”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) A Barcellona è andata in scena la prima giornata di Test F1 2022. La nuovaè ufficialmente iniziata sul circuito del Montmelò, dove i piloti hanno avuto la possibilità di provare le nuove monoposto. Il debutto del nuovo regolamento ha chiaramente stravolto gli scenari e potrebbe avere rimescolato le carte in tavola. Le prime indicazioni emerse dalla pista catalana accreditano la Ferrari, mentre la Red Bull si è un po’ coperta dopo il trionfo dello scorso anno. Max Verstappen si è presentato a questa sessione da Campione del Mondo e in questa annata agonistica cercherà di confermarsi sul trono, ma la missionetutt’altro che semplice e la concorrenza appare decisamente accreditata. La scuderia austriaca ha lavorato alacremente in inverno per poter costruite una vettura di assoluto spessore tecnico, ma chiaramente le prime vere risposte si ...