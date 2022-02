Empoli | Pinamonti | «Juve forte ma non ci fa paura»

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Andrea, attaccante dell’, ha parlato così in vista della sfida di sabato contro la. Le sue dichiarazioni Andrea, attaccante dell‘, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere Fiorentino in vista della sfida di sabato al Castellani contro la– «È bello giocare certe partite. Avremo davanti una squadra, ma giocheremo senzacome abbiamo sempre fatto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

