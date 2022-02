Covid: Draghi, 'Italia in ripresa ma continueremo ad aiutare chi in difficoltà' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "L'Italia è in ripresa, ma il Governo intende continuare ad aiutare chi è in difficoltà". Lo assicura il premier Mario Draghi, dopo aver annunciato, nell'incontro al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, lo stop allo stato d'emergenza dopo il 31 marzo. Gli aiuti sono arrivati "per il settore del turismo, colpito duramente dalla pandemia. Nel più recente decreto ristori - rivendica - stanziamo altri 100 milioni per il Fondo Unico Nazionale del Turismo, che si aggiungono ai 120 milioni stanziati con la Legge di Bilancio. Sempre nello stesso decreto, aiutiamo gli operatori del settore con la decontribuzione per i lavoratori stagionali e un credito d'imposta per gli affitti di immobili". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "L'è in, ma il Governo intende continuare adchi è in". Lo assicura il premier Mario, dopo aver annunciato, nell'incontro al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, lo stop allo stato d'emergenza dopo il 31 marzo. Gli aiuti sono arrivati "per il settore del turismo, colpito duramente dalla pandemia. Nel più recente decreto ristori - rivendica - stanziamo altri 100 milioni per il Fondo Unico Nazionale del Turismo, che si aggiungono ai 120 milioni stanziati con la Legge di Bilancio. Sempre nello stesso decreto, aiutiamo gli operatori del settore con la decontribuzione per i lavoratori stagionali e un credito d'imposta per gli affitti di immobili".

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Draghi: 'Non prorogheremo lo stato d'emergenza per il Covid'. Il premier parla a Firenze davanti a una platea di imprenditori #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'No a proroga stato d'emergenza dopo il 31 marzo' - Adnkronos : Da no vax ancora minacce social al premier #Draghi. #notizie - ErmesMoras1 : RT @valy_s: #Covid19 Il PdC #Draghi annuncia che il 31/03 lo #statodiemergenza non verrà prorogato e.. “il #supergreenpass GRADUALMENTE abo… - repubblica : Covid, Draghi: 'Lo stato di emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo. Nostro obiettivo è riaprire tutto' [di… -