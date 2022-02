Covid, ancora 8 decessi dovuti al virus oggi in Abruzzo e 1639 nuovi positivi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'Aquila - Sono 1639 (di età compresa tra 5 mesi e 101 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 258377. Dei positivi odierni, 833 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 67 e 91 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Teramo, 1 residente fuori regione, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2940. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 186276 dimessi/guariti (+25527 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'Aquila - Sono(di età compresa tra 5 mesi e 101 anni) icasialregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 258377. Deiodierni, 833 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8casi (di età compresa tra 67 e 91 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Teramo, 1 residente fuori regione, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solodalla Asl) e sale a 2940. Nel numero dei casisono compresi anche 186276 dimessi/guariti (+25527 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati ...

Advertising

Adnkronos : Da no vax ancora minacce social al premier #Draghi. #notizie - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Le mascherine al chiuso sono ancora importanti' #31marzo #robertosperanza #covid… - Avvenire_Nei : Ancora un no dell'Europa all'Africa alla sospensione dei brevetti sui vaccini - OMGthereificati : RT @zothyria: Chi ancora ha paura del covid è un ritardato mentale. - sardanews : Sardegna, ancora 12 morti per Covid ma Omicron rallenta: meno contagi e meno ricoveri, cresce la speranza… -