Concorso scuola secondaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto. Requisiti e prove (Di mercoledì 23 febbraio 2022) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022 il decreto 326/2021 del 9 novembre 2021 contenente le disposizioni concernenti il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno. Oggi il Ministero ha pubblicato il calendario delle prove che si svolgeranno dal prossimo 14 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022)nelladel 22 febbraio 2022 il326/2021 del 9 novembre 2021 contenente le disposizioni concernenti ilper titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente delladi primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno. Oggi il Ministero hail calendario delleche si svolgeranno dal prossimo 14 marzo. L'articolo .

