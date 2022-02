ATP Dubai 2022 | Jannik Sinner ha battuto un Fab 4 per la prima volta! Murray ko | i precedenti con Nadal | Federer e Djokovic

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha centrato oggi la qualificazione ai quarti di finale nel torneo ATP 500 di: l’azzurro infatti ha superato al secondo turno il britannico Andyper 7-5 6-2: dopo cinque sconfitte consecutive contro i Fab 4 è arrivato oggi il primo successo. Restano ora da battere. Intanto va precisato chenon ha mai incontrato lo svizzero Roger. Contro lo spagnolo Rafaelinvece l’azzurro è in svantaggio per 0-3: l’iberico ha vinto le sfide ai quarti di finale del Roland Garros 2020, nei sedicesimi di finale al Masters 1000 di Roma 2021, ed agli ottavi di finale al Roland Garros 2021. Contro il serbo Novakl’unico precedente risale ai ...

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner raggiunge a Dubai il 16° QF complessivo della carriera a livello ATP, il 6° in un torneo ATP 500, il… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP DUBAI, JANNIK SINNER SI QUALIFICA AI QUARTI Battuto il britannico Andy Murray 7-5, 6-2… - Eurosport_IT : Continuano ad arrivare segnali positivi dall'azzurro ?????? #DDFTennis | #ATPDubai | #Sinner | #EurosportTENNIS - sportface2016 : #AtpDubai, programma e orari di giovedì 24 febbraio con #Sinner - OA_Sport : Dopo 5 sconfitte ecco il primo successo contro uno dei Fab Four del tennis mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Dubai

Sinner infatti lunedì 21 febbraio era a quota 440 punti nella Race, al 14° posto , grazie ai 360 degli Australian Open ed agli 80 dell'Cup : con i due successi diSinner è già arrivato a quota 530 guadagnando una posizione ed issandosi al 13° posto virtuale . PROIEZIONI CLASSIFICAJANNIK SINNER Race lunedì 21 febbraio : ...Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo500 di(cemento, montepremi 2.794.840 dollari). L'altoatesino, numero 10 del mondo 4 del seeding, supera lo scozzese Andy Murray, ex numero 1scivolato in 89esima posizione a causa di ...ATP 500 DUBAI - Il portacolori del Bel Paese se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz: sarà un vero e proprio scontro diretto con in palio la top10 nella classifica ATP! L’azzurro occupa infatti la ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 24 febbraio al torneo Atp 500 di Dubai 2022. C’è Jannik Sinner ancora in campo per il terzo giorno di fila. Nei quarti di finale l’azzurro affron ...