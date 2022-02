Vento forte: disagi e problemi in tutta la provincia (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBeneVento – Forti raffiche di Vento stanno interessando tutto il territorio sannita, creando pesanti difficoltà e concreti pericoli per la pubblica incolumità. Molti alberi ondeggiano pericolosamente, pali della telefonia e dell’elettricità a rischio crollo, intonaci e cornicioni vengono giù. Nelle foto che proponiamo, l’interVento dei Vigili del Fuoco a viale dei Rettori per la messa in sicurezza del tetto di un’abitazione. Numerosi sono gli interventi richiesti dai cittadini in più punti del territorio provinciale e della stessa città capoluogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBene– Forti raffiche distanno interessando tutto il territorio sannita, creando pesanti difficoltà e concreti pericoli per la pubblica incolumità. Molti alberi ondeggiano pericolosamente, pali della telefonia e dell’elettricità a rischio crollo, intonaci e cornicioni vengono giù. Nelle foto che proponiamo, l’interdei Vigili del Fuoco a viale dei Rettori per la messa in sicurezza del tetto di un’abitazione. Numerosi sono gli interventi richiesti dai cittadini in più punti del territoriole e della stessa città capoluogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

emergenzavvf : Lavoro #oggi per i #vigilidelfuoco di #Sassari a causa del forte vento che ha coinvolto la provincia, in particolar… - emergenzavvf : #Maltempo #Sardegna, da stanotte #vigilidelfuoco al lavoro per i danni causati dal forte vento: oltre 50 gli interv… - ComuneMI : Domani forte vento in città a partire dalle 9. Coc di Protezione civile allertato. Non sono previste chiusure. Atte… - luc_sca : #Sardegna quando il politico locale deve farsi notare per la lealtà alle gerarchie superiori sperando in ricompens… - LaGazzettaWeb : Maltempo: vento forte sferza la Puglia, scatta l'allerta gialla - News -

Ultime Notizie dalla rete : Vento forte Gli ulivi di Capaci per l'anno liturgico della Chiesa siciliana ... è uno degli appuntamenti più significativi e di forte impatto emotivo di un percorso di legalità ... L'empio invece, 'come pula che il vento disperde', non reggerà il giudizio di Dio e sarà dimenticato. ...

Il vento flagella la città di Positano, così come preannunciato dall'allerta meteo prorogata fino a stasera Un forte vento sta flagellando la città di Positano con raffiche fortissime che fanno danzare le foglie degli alberi ed agitare il mare. Una giornata all'insegna del cielo terso ma con temperature in ...

Vento forte a Soncino, crolla impalcatura: grave agricoltore 70enne IL GIORNO A Taranto il lavoro che uccide La mattina del 28 novembre Francesco arriva dopo Simone. Simone dunque sale prima di tutti: «Ma appena arrivo su, sento che il vento fischia, è forte: 70, 80, 90 chilometri orari. Non riuscivo a fare ...

Salerno: raffiche di vento e alberi sradicati, gli interventi dei Vigili del Fuoco Sta creando non pochi disagi il vento forte che dalla mattinata sferza su tutto il Golfo di Salerno. Molti gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco sia in città che in provincia per manufatti ...

... è uno degli appuntamenti più significativi e diimpatto emotivo di un percorso di legalità ... L'empio invece, 'come pula che ildisperde', non reggerà il giudizio di Dio e sarà dimenticato. ...Unsta flagellando la città di Positano con raffiche fortissime che fanno danzare le foglie degli alberi ed agitare il mare. Una giornata all'insegna del cielo terso ma con temperature in ...La mattina del 28 novembre Francesco arriva dopo Simone. Simone dunque sale prima di tutti: «Ma appena arrivo su, sento che il vento fischia, è forte: 70, 80, 90 chilometri orari. Non riuscivo a fare ...Sta creando non pochi disagi il vento forte che dalla mattinata sferza su tutto il Golfo di Salerno. Molti gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco sia in città che in provincia per manufatti ...