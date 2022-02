Test Formula 1, le nuove vetture pronte a scendere in pista: il programma (Di martedì 22 febbraio 2022) È tutto pronto per scendere, finalmente, in pista in questo nuovo anno. I Test della Formula 1 aprono ufficialmente, come di consueto, il Mondiale 2022 della categoria automobilistica più famosa ed importante del Motorsport. Dopo aver scoperto le livree e le caratteristiche aerodinamiche delle nuove macchine presentate dalla scuderie (manca soltanto Alfa Romeo), toccherà ai piloti diventare, nuovamente, gli assoluti protagonisti di rettilinei e curve. Sarà un campione avvincente con Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, che dovrà riconquistare il titolo perso ad Abu Dhabi per mano di Max Verstappen, il giovane rampante di Red Bull. Tantissima l’attesa per la nuova Ferrari: il team di Maranello è pronto a candidarsi come possibile sorpresa di questo Mondiale. Ecco il programma dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) È tutto pronto per, finalmente, inin questo nuovo anno. Idella1 aprono ufficialmente, come di consueto, il Mondiale 2022 della categoria automobilistica più famosa ed importante del Motorsport. Dopo aver scoperto le livree e le caratteristiche aerodinamiche dellemacchine presentate dalla scuderie (manca soltanto Alfa Romeo), toccherà ai piloti diventare, nuovamente, gli assoluti protagonisti di rettilinei e curve. Sarà un campione avvincente con Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, che dovrà riconquistare il titolo perso ad Abu Dhabi per mano di Max Verstappen, il giovane rampante di Red Bull. Tantissima l’attesa per la nuova Ferrari: il team di Maranello è pronto a candidarsi come possibile sorpresa di questo Mondiale. Ecco ildei ...

Advertising

sportli26181512 : Formula 1, test a Barcellona (Montmeló): calendario e orari: Il Mondiale della rivoluzione (tecnica) sta per cominc… - Formula_Stats : Giancarlo Fisichella, Renault. Test 2007 #F1 #Formula1 - Videeeeeeee : Domenicali e arabi andatevene a fare in culo voi e i vostri soldi di merda #F12022 Potevo (potevamo tutti) essere a… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | La scuderia di Grove ha definito il piano di lavoro per i test spagnoli - FormulaPassion : #F1 | La scuderia di Grove ha definito il piano di lavoro per i test spagnoli -