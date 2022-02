La Colombia depenalizza l' aborto | gli attivisti festeggiano davanti alla Corte Suprema

Advertising

LioKlingo : Dopo quanto avvenuto da poco in Messico e Argentina, anche la Colombia depenalizza l'#aborto entro le prime 24 sett… - Piergiulio58 : Colombia, la Corte Costituzionale depenalizza l'aborto entro 24 settimane. -

Gli attivisti colombiani festeggiano davanti la Corte Suprema di Bogota' dopo che il tribunale ha depenalizzato l'aborto fino a 24 settimane di gravidanza. Si tratta di una sentenza storica per il ...Secondo le attiviste, ogni anno invengono praticati fino a 400 mila aborti, di cui solo il 10% legalmente. Durante il 2020, almeno 26.223 aborti non sicuri sono stati effettuati in tutto il ...Gli attivisti colombiani festeggiano davanti la Corte Suprema di Bogota' dopo che il tribunale ha depenalizzato l'aborto fino a 24 settimane di gravidanza. Si tratta di una sentenza storica per il ...e depenalizza parzialmente il concetto di interruzione volontaria di gravidanza. L'aborto in Colombia sarà reato punibile con una pena di 4 anni e mezzo di carcere solo se effettuato dopo le prime 24 ...