"Grande Fratello Vip", la madre e la zia di Soleil si scagliano contro Alex e Delia: "Avvoltoi assetati" (Di martedì 22 febbraio 2022) Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', Manuel Bortuzzo assente dallo studio: 'Ho il Covid' A scatenare la rabbia delle due donne sembrerebbe essere stato il lungo bacio appassionato tra Soleil e Delia , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) Leggi Anche 'Vip', Manuel Bortuzzo assente dallo studio: 'Ho il Covid' A scatenare la rabbia delle due donne sembrerebbe essere stato il lungo bacio appassionato tra, ...

Advertising

trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - GrandeFratello : È nato il piccolo Gabriele! Quindi la super famiglia di Grande Fratello ha un membro in più! ?? #GFVIP - artheamis : Non ho mai… “Seguito il grande fratello” - sonoariete_ : RT @star46843: 'esce fuori che stai combattendo per vincere' domanda:maaa uno al Grande Fratello che cazzo ci va a fare,per scaldare la pol… -