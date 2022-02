Genoa, corsa contro il tempo per Piccoli: contro l'Inter Blessin conta su di lui (Di martedì 22 febbraio 2022) Mancano tre giorni alla sfida di Marassi tra il Genoa e l'Inter. Tre giorni che Roberto Piccoli, e Alexander Blessin con lui, trascorrerà... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Mancano tre giorni alla sfida di Marassi tra ile l'. Tre giorni che Roberto, e Alexandercon lui, trascorrerà...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa corsa Calcio: passo avanti Cagliari, ora serve 1 punto e ½ a gara Dopo la sfida con la Juve ci sono le quattro gare della vita: Sassuolo in casa, Genoa fuori, Verona ... Il Cagliari sta facendo la corsa sui veneti: entrambi sono a quota ventidue, ma la squadra di ...

Tre cose sulla 26esima giornata di Serie A ... e a una (pur appassionante) corsa al quarto posto disponibile per entrare in Champions League; in ... per l'Udinese che ha fermato la Lazio, per Fiorentina e Atalanta, per il nuovo Genoa di Blessin e ...

Plusvalenze: indagini chiuse, coinvolte anche Genoa e Samp Questo elemento potrebbe complicare la corsa verso la salvezza delle due squadre: la Samp al momento si trova in quattordicesima posizione a quattro punti dalla terzultima; il Genoa è invece penultimo ...

