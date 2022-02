Ecco il degrado in cui versa il Trincerone (Di martedì 22 febbraio 2022) La città abbandonata, la città nel degrado. Passano i giorni, le settimane, e nessuno ancora fa nulla per porre rimedio ad una situazione che ormai sembra davvero essere sfuggita di mano a tutti. E così per chi si va a fare una passeggiata sul Trincerone, partendo da via Dei Principati fino ad arrivare alla nuova area, quella del Trincerone Est (foto di Guglielmo Gambardella) può tranquillamente notare come rifiuti vari si sono accumulati nelle poche aiuole presenti, come la fontana che doveva servire per far bere ai passanti è stata completamente rotta e perde acqua 24 ore al giorno e come l’area sosta, dove sono state posizionate due panchine è completamente ricoperta dall’acqua. Per non parlare delle scritte che sono state fatte dai soliti ignoti lungo tutta l’area del Trincerone Est. Insomma tutta la zona, come ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 22 febbraio 2022) La città abbandonata, la città nel. Passano i giorni, le settimane, e nessuno ancora fa nulla per porre rimedio ad una situazione che ormai sembra davvero essere sfuggita di mano a tutti. E così per chi si va a fare una passeggiata sul, partendo da via Dei Principati fino ad arrivare alla nuova area, quella delEst (foto di Guglielmo Gambardella) può tranquillamente notare come rifiuti vari si sono accumulati nelle poche aiuole presenti, come la fontana che doveva servire per far bere ai passanti è stata completamente rotta e perde acqua 24 ore al giorno e come l’area sosta, dove sono state posizionate due panchine è completamente ricoperta dall’acqua. Per non parlare delle scritte che sono state fatte dai soliti ignoti lungo tutta l’area delEst. Insomma tutta la zona, come ...

