È morto Mark Lanegan, voce degli Screaming Trees e collaboratore dei Queens Of The Stone Age (Di martedì 22 febbraio 2022) È morto Mark Lanegan. La notizia arriva dai suoi familiari che hanno dato il triste annuncio dai canali social del cantautore statunitense. Come è morto Mark Lanegan La famiglia scrive sui social: “Il nostro amato Mark Lanegan se n’è andato questa mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Era un cantante, un musicista e uno scrittore amato, lascia la moglie Shelley. Al momento non ci sono altre informazioni. La famiglia chiede di rispettare la sua privacy”. Come specificato dai congiunti, non ci sono informazioni. Il cantautore si è spento alla giovane età di 57 anni in circostanze che non sono ancora state rese note. Lanegan era una delle voci più amate della scena alternative rock internazionale, determinante ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) È. La notizia arriva dai suoi familiari che hanno dato il triste annuncio dai canali social del cantautore statunitense. Come èLa famiglia scrive sui social: “Il nostro amatose n’è andato questa mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Era un cantante, un musicista e uno scrittore amato, lascia la moglie Shelley. Al momento non ci sono altre informazioni. La famiglia chiede di rispettare la sua privacy”. Come specificato dai congiunti, non ci sono informazioni. Il cantautore si è spento alla giovane età di 57 anni in circostanze che non sono ancora state rese note.era una delle voci più amate della scena alternative rock internazionale, determinante ...

