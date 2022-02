Crespo | 'Inter | ecco cosa serve a Lautaro per sbloccarsi'

Advertising

MCalcioNews : Lautaro in crisi, Crespo lo difende: “Chiediamoci, piuttosto, se l’Inter è ancora la stessa Inter” #Inter #Lautaro… - impaolopim : @Antonio41408620 @Giuseppe_924 @it_inter Aspetto quello che '...eh ma Crespo cosa vuoi che ne capisca' - SpazioInter : L’ex attaccante dell’Inter difende Lautaro: “Capite poco di pallone!” - - Giuseppe_924 : RT @Antonio41408620: @Giuseppe_924 @it_inter Eccolo qua uno di quelli a cui si riferisce Crespo... - Antonio41408620 : @Giuseppe_924 @it_inter Eccolo qua uno di quelli a cui si riferisce Crespo... -

Ultime Notizie dalla rete : Crespo Inter

Ora capita a Lautaro Martinez, che non va in gol da sette partite di campionato e il popolo dell'comincia a preoccuparsi e a farsi domande che, nel girone d'andata, quando il Toro ha realizzato ...Commenta per primo Hernan, ex attaccante tra le altre dell ', rivela un retroscena di mercato a Ole : 'Per due volte sono stato vicino al Real Madrid. La prima volta, quando giocavo con la Lazio, stavo trattando ...D’accordo, però Lautaro non è più Lautaro. Concorda? "Chiediamoci, piuttosto, se l’Inter è ancora la stessa Inter. Un attaccante, molto di più di altri giocatori, dipende dalla manovra della squadra, ...I numeri di Lautaro Martinez preoccupano l’Inter, in vista della cavalcata scudetto. Il diez non va in goal da ben sette gare consecutive e sembra l’ombra del Toro che ha siglato undici reti nel ...